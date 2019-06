US-Anleihen legen zu

US-Staatsanleihen sind am Montag mit Kursgewinnen in die neue Handelswoche gegangen. Im Gegenzug gingen die Renditen zurück. Nach wie vor sind die Anleihen getrieben durch die Erwartung von Zinssenkungen durch die US-Notenbank. In der vergangenen Woche hatte die Fed die Tür für Zinssenkungen geöffnet. An den Finanzmärkten ist eine erste Reduzierung auf der nächsten Sitzung im Juli voll eingepreist.