US-Anleihen legen zu

US-Staatsanleihen sind am Dienstag mit Kursgewinnen in den Handel gegangen. Am Markt wurde die hohe Unsicherheit über den Fortgang des Brexit als Grund genannt. Gegen Abend steht eine wichtige Abstimmung im britischen Parlament an. Premierminister Boris Johnson sagte vor der Abstimmung, dass die Regierung im Falle einer Ablehnung ihr Brexit-Gesetz zurückziehe und Neuwahlen anstrebe. Dies würde den Brexit weiter hinauszögern.