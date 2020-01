US-Anleihen legen zu

US-Staatsanleihen sind am Donnerstag mit Kursgewinnen in den Handel gestartet. Marktbeobachter verwiesen auf die allgemeine trübe Stimmung an den Finanzmärkten. Sie Sorge vor den Folgen einer neuen Lungenkrankheit in China trieb die Investoren generell in eher sichere Anlagen wie amerikanische Staatsanleihen.