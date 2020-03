US-Anleihen legen zu

Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Donnerstag im frühen Handel gestiegen. Nur in der langen Laufzeit gaben die Notierungen zunächst etwas nach, drehten dann aber auch in die Gewinnzone. Amerikanische Staatspapiere profitierten indirekt von zahlreichen Kaufprogrammen führender Notenbanken. Zuletzt hatten unter anderem die Europäische Zentralbank und die japanische Notenbank den Kauf von weiteren Staatsanleihen angekündigt.