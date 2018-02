Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Montag zu Handelsbeginn überwiegend etwas zugelegt. Nach den zuletzt deutlichen Kursverlusten hat eine kleine Gegenbewegung eingesetzt. Noch am Freitag hatte ein starker US-Arbeitsmarktbericht die Anleihen belastet. Steigende Stundenlöhne hatten die Erwartungen an weiter kletternde US-Leitzinsen beflügelt. Am Nachmittag steht in den USA noch der Einkaufsmanagerindex ISM für den Dienstleistungssektor auf dem Kalender.