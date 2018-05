US-Anleihen: Leichte Kursgewinne

Dem Markt fehlte es an grösseren Impulse. Im weiteren Handelsverlauf werden noch einige US-Notenbanker sprechen. Am Abend stehen Zahlen zu den US-Verbraucherkrediten an. Am Freitag hatten durchwachsene Arbeitsmarktdaten dem Markt keine klare Richtung vorgegeben.

Zweijährige Anleihen verharrten bei 99 24/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,497 Prozent. Fünfjährige Anleihen stagnierten bei 99 27/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,779 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen stiegen um 1/32 Punkte auf 98 11/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,944 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreissig Jahren kletterten um 5/32 Punkte auf 97 25/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,112 Prozent./jsl/bgf/fba

(AWP)