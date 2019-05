US-Anleihen: Leichte Kursgewinne

Das Wirtschaftswachstum in den USA hatte sich zu Jahresbeginn im Rahmen der Erwartungen entwickelt. In den Monaten Januar bis März legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) laut einer zweiten Schätzung um auf das Jahr hochgerechnete 3,1 Prozent zu. Zunächst war ein Wachstum von 3,0 Prozent ermittelt worden. Im vierten Quartal 2018 hatte die Wachstumsrate noch bei 2,2 Prozent gelegen. Zudem waren die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche etwas stärker als erwartet gestiegen.

Zuletzt hatten die Anleihen von der Zuspitzung des Handelskonfliktes zwischen Washington und Peking profitiert. China hatte einer Verknappung von Seltenen Erden ins Spiel gebracht. Der Konflikt dürfte weiter im Mittelpunkt des Marktgeschehens stehen.

Zweijährige Anleihen kletterten um 1/32 Punkt auf 100 1/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,097 Prozent. Fünfjährige Anleihen stiegen ebenfalls um 1/32 Punkt auf 99 22/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,061 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen legten um 2/32 Punkte auf 101 2/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 2,252 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreissig Jahren stiegen um 8/32 Punkte auf 103 31/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,680 Prozent./jsl/he

