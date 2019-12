Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Dienstag zu Handelsbeginn etwas gefallen. Die zuletzt sehr freundliche Stimmung an den Aktienmärkten lastet laut Händlern auf den Festverzinslichen. Dem US-Anleihemarkt fehlte es an Heiligabend ansonsten an Impulsen. Marktbewegende Konjunkturdaten werden im weiteren Handelsverlauf nicht veröffentlicht.