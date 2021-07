Belastet wurden sichere Anlagen durch die gute Stimmung an den Aktienmärkten. Auch die amerikanischen Börsen werden freundlich erwartet. Konjunkturdaten mit grosser Marktwirkung werden jedoch nicht veröffentlicht. Zwar präsentieren die Marktforscher von Markit ihre Einkaufsmanagerindizes. Die Indikatoren werden an den Märkten aber nicht so stark beachtet wie der alteingesessene ISM-Index. Dieser wird jedoch etwas später im Berichtsmonat veröffentlicht./bgf/jsl/eas

(AWP)