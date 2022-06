US-Staatsanleihen sind am Dienstag mit leichten Verlusten aus dem verlängerten Wochenende gekommen. Nach feiertagsbedingter Ruhe am Montag fiel der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) zum Start um 0,20 Prozent auf 115,95 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen betrug 3,28 Prozent. Sie lag damit etwas unter ihrem in der vergangenen Woche markierten Elfjahreshoch von 3,49 Prozent.