US-Staatsanleihen haben sich am Montag mangels kursbewegender Konjunkturdaten lethargisch präsentiert. Auch die recht mässige Entwicklung an der zuletzt noch rekordhungrigen Wall Street sorgte nicht für ein gesteigertes Interesse an den festverzinslichen Wertpapieren. Experten zufolge warten die Anleger schon gespannt auf die Zinsentscheidung der amerikanischen Notenbank Fed am Mittwoch. Da die achte Zinserhöhung in Folge als sicher gilt, richtet sich das Interesse vor allem auf mögliche Hinweise zur weiteren Entwicklung der Geldpolitik