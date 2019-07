US-Anleihen liegen zum Handelsbeginn im Plus

US-Staatsanleihen haben am Dienstag zu Handelsstart Kursgewinne verbucht. Einerseits herrscht an den Märkten wieder mehr Zuversicht, seit sich die USA und China am Wochenende auf neue Verhandlungen im Handelsstreit geeinigt hatten. Andererseits nimmt der Streit um Zölle gegen die Europäische Union Fahrt auf, was Anleger wieder verunsichert.