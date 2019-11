US-Anleihen mit Kursabschlägen

Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Donnerstag im Handelsverlauf nachgegeben. In allen Laufzeitbereichen stiegen die Renditen. Weiterhin dominiert das Hin und Her im Handelskonflikt zwischen den USA und China das Geschehen an den Finanzmärkten. Am Donnerstag wuchs wieder etwas die Zuversicht.