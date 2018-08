US-Anleihen mit Kursgewinnen

Unterstützung erhielten die Anleihen auch durch die jüngste Entwicklung in Japan. Die Notenbank in Tokio lässt etwas stärkere Kurs- und Zinsschwankungen am japanischen Rentenmarkt zu, den sie durch ihre Anleihekäufe weitgehend kontrolliert. Offenbar testen Marktteilnehmer, wie weit die Zentralbank den Kapitalmarktzins steigen lässt. Am Donnerstag musste die Bank of Japan deshalb ungeplant im Markt intervenieren.

Neue Konjunkturdaten konnten dem Handel dagegen keine nennenswerten Impulse verleihen. Nach Angaben des US-Arbeitsministeriums hatten sich die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe zuletzt kaum verändert. Und die US-Industrieaufträge für Juni waren wie erwartet gestiegen.

Zweijährige Anleihen kletterten um 1/32 Punkte auf 99 30/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,66 Prozent. Fünfjährige Anleihen stiegen um 3/32 Punkte auf 99 17/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,85 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen gewannen 6/32 Punkte auf 99 3/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,98 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreissig Jahren legten um 8/32 Punkte auf 100 4/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 3,12 Prozent./jkr/ajx/he

(AWP)