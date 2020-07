US-Anleihen mit Kursverlusten nach dem verlängerten Wochenende

US-Staatsanleihen sind am Montag mit Kursverlusten in die Woche gestartet. An den Finanzmärkten überwog am frühen Nachmittag generell die Hoffnung auf eine Konjunkturerholung nach dem Einbruch in der Corona-Krise, während gleichzeitig die Sorge vor neuen Corona-Infektionswellen etwas in den Hintergrund trat. Während führende Aktienmärkte zum Teil kräftig zulegen konnten und sich an der Wall Street ebenfalls ein freundlicher Auftakt erwartet wird, gerieten die festverzinsliche Papiere unter Druck.