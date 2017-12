Die Kurse der US-Staatsanleihen sind am Montag gesunken. Seit dem Wochenende ist eine umfassende Steuerreform in den USA in greifbare Nähe gerückt. Dies sorge für mehr Risikofreude an den Finanzmärkten und habe die Kurse der Festverzinslichen belastet, hiess es von Marktbeobachtern. Am US-Aktienmarkt verzeichneten die Standardwerte Kursgewinne. Der US-Senat hatte mehrheitlich für deutliche Steuersenkungen gestimmt.