US-Anleihen mit kurzen Laufzeiten bleiben im Plus - Langläufer geben Gewinne ab

US-Staatsanleihen haben sich am Freitag nach einem freundlichen Start in unterschiedliche Richtungen entwickelt. Papiere mit kurzen Laufzeiten behaupteten ihre moderaten Kursgewinne. Sie profitierten angesichts der Turbulenzen an Italiens Finanzmärkten Beobachtern zufolge von ihrem Status als sichere Wertanlage. Dagegen liess der Schwung bei Langläufern nach.