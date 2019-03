US-Staatsanleihen haben am Montag im Verlauf moderate Verluste verzeichnet. Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Handel. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern rückt bereits die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwoch in den Fokus der Anleger. Am Markt wird zwar nicht mit geldpolitischen Änderungen gerechnet. Allerdings veröffentlicht die Fed neue Prognosen zu Wachstum, Inflation und Leitzins. Es wird erwartet, dass sich darin die vorsichtigere Haltung der Notenbank spiegelt.