US-Anleihen mit leichten Kursgewinnen

Besser als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten belasteten die Kurse am amerikanischen Anleihemarkt nicht. Zum Handelsauftakt hatte das US-Arbeitsministerium gemeldet, dass die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche stärker als erwartet gesunken war.

Unterdessen setzte US-Präsident Joe Biden nun das billionenschwere Corona-Konjunkturpaket mit seiner Unterschrift in Kraft. Es handele sich um ein "historisches Gesetz", das der Mittelschicht und der arbeitenden Bevölkerung eine faire Chance gebe, sagte Biden am Donnerstag im Weissen Haus. Das Massnahmenbündel ist rund 1,9 Billionen US-Dollar (rund 1,6 Billionen Euro) schwer. Das von Biden vorgeschlagene Paket zur Bewältigung der Corona-Krise hatte am Mittwoch seine letzte Hürde im US-Kongress genommen./ajx/fba

(AWP)