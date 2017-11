US-Staatsanleihen haben am Freitag einen Tag nach dem "Thanksgiving"-Fest leichte Kursverluste verzeichnet. In den USA wird der Tag nach Erntedank gerne als Brückentag genutzt und Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Handel. Mit Ausnahme von Markit-Indikatoren zur Stimmung der Einkaufsmanager in den USA wurde keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht, an denen sich die Anleger orientieren könnten.