US-Anleihen mit moderaten Kursgewinnen

In den vergangenen Wochen waren die Kapitalmarktzinsen deutlich gestiegen, was mit zu den Börsenturbulenzen Anfang Februar beigetragen hatte. Mittlerweile hat sich die Situation aber wieder beruhigt. Daten vom US-Häusermarkt waren am Montag schlechter ausgefallen als erwartet.

Zweijährige Anleihen stiegen zuletzt um 1/32 Punkte auf 100 1/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,23 Prozent. Fünfjährige Papiere legten um 2/32 Punkte auf 100 3/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 2,60 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Papiere gewannen 3/32 Punkte auf 99 3/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,86 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreissig Jahren rückten um 2/32 Punkte zu auf 97 2/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,15 Prozent./ajx/stw

(AWP)