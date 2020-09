US-Anleihen mit solider Entwicklung

Marktbeobachter begründeten eine insgesamt verhaltene Nachfrage nach festverzinslichen Papieren mit einer allgemein freundlichen Stimmung an den Finanzmärkten. Nach zum Teil starken Kursgewinnen an den Aktienmärkten in Asien und Europa hatten am Montag auch die New Yorker Börsen an ihren letztlich starken Freitag angeknüpft.

Von Konjunkturdaten gab es hingegen keine Impulse für den Handel am amerikanischen Rentenmarkt. In den USA wurden im Verlauf des Tages keine wichtigen Wirtschafts-Kennzahlen veröffentlicht. Hier warten die Anleger bereits auf wichtige Daten im Wochenverlauf, darunter der ISM am Donnerstag und den Arbeitsmarktbericht am Freitag./tih/he

(AWP)