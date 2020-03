Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Freitag deutlich zugelegt. Damit profitierten die Papiere indirekt von zahlreichen Kaufprogrammen führender Notenbanken und von weiter zunehmenden Konjunktursorgen. So waren am Donnerstag bereits erste Risse am US-Arbeitsmarkt offenbar geworden. Fachleute von der US-Bank Goldman Sachs rechnen mit einem sehr schnellen und starken Anstieg der Arbeitslosigkeit.