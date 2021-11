US-Staatsanleihen haben am Donnerstag anfängliche leichte Kursverluste abgeschüttelt und sind moderat ins Plus gedreht. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) legte zuletzt um 0,08 Prozent auf 130,56 Punkte zu. Insgesamt hielten sich die Bewegungen in Grenzen. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere betrug 1,59 Prozent.