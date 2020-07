US-Anleihen: Moderate Kursgewinne in den längeren Laufzeiten

Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Dienstag wenig bewegt. Nur bei den längeren Laufzeiten gab es moderate Kursgewinne. Ein Anstieg der Inflationsrate in den USA konnte am Rentenmarkt nicht für stärkere Impulse sorgen. Im Juni war die Teuerungsrate auf 0,6 Prozent gestiegen, nach zuvor 0,1 Prozent. Analysten hatten diesen Zuwachs erwartet.