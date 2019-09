US-Anleihen nach Angriff auf Saudi-Arabien gefragt

US-Staatsanleihen sind am Montag mit Kursgewinnen in den Handel gegangen. Händler nannten das erhöhte Bedürfnis der Anleger nach Sicherheit als Grund. Auslöser war der Drohnenangriff auf die grösste Ölraffinerie in Saudi-Arabien am Wochenende, der die Produktionskapazität des Ölriesen in etwa halbierte.