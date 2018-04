US-Anleihen nach Philly-Fed-Index unter Druck

US-Staatsanleihen haben am Donnerstag vor allem bei längeren Laufzeiten nachgegeben. Im Gegenzug stiegen die Renditen der Papiere. Am Markt wurden mehrere Gründe für die Entwicklung genannt: vor allem ein besser als erwartetes Geschäftsklima in der US-Region Philadelphia, aber auch steigende Rohstoff- und Ölpreise, die sich letztlich in höheren Inflationsraten und steigenden Leitzinsen niederschlagen könnten.