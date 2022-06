US-Anleihen nach Vortageserholung wieder unter Druck

Die US-Anleihen folgten damit den Verlusten an den europäischen Märkten, wo die Renditen zum Teil deutlich anzogen und damit wieder an ihren Aufwärtstrend seit Anfang März anknüpften. Bei den Anlegern gerät zunehmend die Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag in den Blick. Wegen der hohen Inflation wird ein Signal für eine erste Zinsanhebung seit mehr als einem Jahrzehnt erwartet. Die EZB würde damit die geldpolitische Wende einleiten, allerdings deutlich später als viele andere Notenbanken wie etwa die Fed in den USA./la/he

(AWP)