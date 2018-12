US-Anleihen notieren etwas schwächer

Konjunkturdaten zeigten am Anleihemarkt kaum Wirkungen. Die Inflation in den USA hatte sich im November deutlich abgeschwächt. Allerdings war dies von Analysten so erwartet worden. Ausschlaggebend für die schwächere Inflation waren deutlich geringere Preise für Energie.

Zweijährige Anleihen fielen um 1/32 Punkte auf 99 30/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,78 Prozent. Fünfjährige Anleihen sanken um 2/32 Punkte auf 100 16/32 Punkte. Ihre Rendite betrug 2,76 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Staatsanleihen gaben um 3/32 Punkte auf 101 31/32 Punkte nach und rentierten mit 2,89 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von 30 Jahren fielen um 4/32 Punkte auf 104 21/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,13 Prozent./elm/jkr/jha/

(AWP)