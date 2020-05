US-Anleihen: Notierungen drehen überwiegend ins Plus

Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch im späten Handel anfängliche Verluste überwiegend aufgeholt. Papiere mit langen Laufzeiten drehten ins Plus. Die Kursbewegungen hielten sich allerdings in engen Grenzen. Der Konjunkturbericht der US-Notenbank Fed (Beige Book) wirkte sich am Anleihenmarkt kaum aus. Der Fed zufolge belastet die Corona-Krise die amerikanische Wirtschaft nach wie vor stark.