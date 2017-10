US-Anleihen: Notierungen legen noch etwas mehr zu

Die Kurse von US-Staatsanleihen haben die anfänglichen Gewinne am Montag noch etwas ausgebaut. Vor allem Papiere mit langen Laufzeiten konnten im Handelsverlauf weiter zulegen. An den Aktienmärkten gaben die Kurse nach der Rekordjagd vom Freitag wieder etwas nach, das sorgte am Anleihemarkt für Aufschläge. In allen Laufzeitbereichen sanken die Renditen.