US-Anleihen nur wenig bewegt

Als sicher empfundene Anlagen wie US-Staatsanleihen haben sich am Montag nur wenig von der Stelle bewegt. Während andere Anlageformen wie Aktien in einem unsicheren, von globalen Handelsstreitigkeiten geprägten Wirtschaftsumfeld eher zögerlich in den Börsenmonat Juli starteten, galt dies letztlich auch für die Rentenpapiere der USA.