Uneinheitlich haben sich die Kurse von US-Staatsanleihen am Mittwoch im Handelsverlauf entwickelt. Die zuversichtlichere Stimmung an den Finanzmärkten belastete die länger laufenden Papiere. Vor allem möglich Fortschritte in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China setzten die Festverzinslichen unter Druck. Kurzläufer hingegen verzeichneten leichte Gewinne.