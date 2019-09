US-Anleihen ohne Kurstreiber

US-Staatsanleihen haben sich am Mittwoch bei gemischten Vorzeichen wenig von der Stelle bewegt. Freundliche Aktienmärkte lenkten das Interesse weg von den Rentenpapieren und standen so einem Anstieg entgegen. Ganz den Rücken zukehren wollten Anleger den US-Anleihen aber mangels direkter Kurstreiber auch nicht. Die marktbeherrschenden Nachrichten kamen mit hoffnungsvollen politischen Entwicklungen in Grossbritannien, Italien und Hongkong nicht aus den Vereinigten Staaten.