US-Anleihen profitieren von enttäuschenden Arbeitsmarktdaten

Am Markt für US-Staatsanleihen sind die Kurse am Freitag im frühen Handel gestiegen. Ein unerwartet schwacher Aufbau der Beschäftigung in der US-Wirtschaft sorgte zum Handelsauftakt für Auftrieb bei den Festverzinslichen. Im Mai waren 75 000 neue Stelle geschaffen worden. Am Markt war hingegen ein Zuwachs von 175 000 erwartet worden. Ausserdem wurde der Stellenaufbau der beiden Vormonate deutlich nach unten revidiert.