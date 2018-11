US-Anleihen profitieren weiter von Zinsaussagen von Fed-Chef Powell

Fed-Chef Powell hatte am Mittwoch während einer Rede in New York ein noch vorsichtigeres Vorgehen bei künftigen Leitzinserhöhungen signalisiert. Der aktuelle Leitzins liegt laut Powell nur etwas unter dem Niveau, das als neutral gelten kann - bei dem also das Wirtschaftswachstum weder gestützt noch belastet wird. Das wurde am Markt als Hinweis für ein langsameres Tempo bei künftigen Zinserhöhungen in den USA gedeutet

Die Fed gab in ihrem am Mittwochabend veröffentlichten Protokoll zwar ein klares Signal für eine Leitzinsanhebung im Dezember. Gleichzeitig gab es in dem Protokoll auch weitere Hinweise auf ein mögliches Auslaufen der Zinserhöhungen. So habe man darüber diskutiert, ob man im Kommentar zur Zinsentscheidung künftig "weitere graduelle Leitzinsanhebungen" in Aussicht stellen wolle.

Zudem fiel die Kernrate für den Inflationsindikator (PCE) stärker als erwartet. Bei der Kernrate werden schwankungsanfälligen Energie- und Lebensmittelpreise herausgerechnet. Der PCE ist das von der Fed bevorzugte Inflationsmass.

Zweijährige Anleihen verharrten bei 99 29/32 Punkte und rentierten mit 2,81 Prozent. Fünfjährige Anleihen stiegen um 2/32 Punkte auf 100 3/32 Punkte. Ihre Rendite betrug 2,85 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Staatsanleihen gewannen 8/32 Punkte auf 100 25/32 Punkte und rentierten mit 3,03 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von 30 Jahren gewannen 11/32 Punkte auf 100 27/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,33 Prozent./jsl/she

(AWP)