US-Anleihen: Rendite der Zehnjährigen erreicht erneut Siebenjahreshoch

In den USA haben die Kapitalmarktzinsen am Freitag weiter zugelegt. Die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen stieg in der Spitze bis auf 3,24 Prozent und schraubte so ihren höchsten Stand seit dem Jahr 2011 weiter nach oben. Seit Mitte der Woche sind die Marktzinsen deutlich gestiegen. Auslöser waren robuste Konjunkturdaten und Äusserungen von US-Notenbankchef Jerome Powell.