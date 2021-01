US-Anleihen: Rendite erstmals seit März über ein Prozent

US-Staatsanleihen sind am Mittwoch mit deutlichen Kursverlusten in den Handel gegangen. Im Gegenzug stieg die Rendite zehnjähriger Papiere erstmals seit vergangenen März über die Marke von einem Prozent. Hauptthema am Markt ist die Aussicht auf eine Dominanz der Demokraten in beiden Kongresskammern. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel zum Start um 0,30 Prozent auf 137,40 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe betrug 1,03 Prozent.