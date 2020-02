US-Anleihen: Rendite zehnjähriger Bonds fällt und fällt

US-Staatsanleihen bleiben bei Investoren angesichts der Corona-Krise als sichere Alternative stark gefragt. Dazu trugen in erster Linie auch die erneut heftigen Kursverluste an den Börsen weltweit bei. Aufgrund des hohen Bedarfs an sicheren Wertpapieren fiel die Rendite zehnjähriger US-Anleihen, die weltweit als wichtigste Schuldentitel gelten, zeitweise auf ein neues Rekordtief.