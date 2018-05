US-Anleihen: Renditen fallen in den längeren Laufzeiten nach Inflationsdaten

Zwar hatte die Inflationsrate wie erwartet auf 2,5 Prozent zugelegt. Die von der US-Notenbank Fed besonders beachtete Kernrate hatte jedoch bei 2,1 Prozent stagniert. Volkswirte hatten hingegen mit einem Anstieg auf 2,2 Prozent gerechnet. Die Daten dürften also die Erwartungen an weitere Leitzinsanhebungen in den USA etwas dämpfen.

Zweijährige Anleihen notierten unverändert bei 99 22/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,54 Prozent. Fünfjährige Papiere stiegen um 1/32 Punkt auf 99 19/32 Punkte. Ihre Rendite betrug 2,83 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen kletterten um 6/32 Punkte auf 99 6/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,97 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreissig Jahren legten um 25/32 Punkte auf 97 21/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 3,120 Prozent./mis/he

(AWP)