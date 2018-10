US-Anleihen: Renditen fallen nach langjährigen Hochs etwas zurück

In den USA sind die Kapitalmarktzinsen am Donnerstag von hohem Niveau aus leicht gefallen. Zehnjährige US-Staatsanleihen rentierten zuletzt mit glatten 3,2 Prozent, nachdem sie am Donnerstag in der Spitze mit 3,23 Prozent auf dem höchsten Stand seit Mai 2011 rentiert hatten. Händler sprachen danach von einer markttypischen Gegenbewegung.