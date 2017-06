Am US-amerikanischen Anleihemarkt hat sich der Renditeanstieg am Mittwoch fortgesetzt. In den langen Laufzeiten fielen die Kurse dementsprechend zurück, in den kurzen Laufzeiten stagnierten sie. Am Dienstag hatten Bemerkungen von Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), für kräftigen Zinsauftrieb an vielen Anleihemärkten gesorgt, so auch in den USA. Diese Entwicklung setzte sich am Mittwoch in schwächerer Form fort. Draghi hatte sachte Hinweise für eine perspektivisch weniger lockere Geldpolitik gegeben.