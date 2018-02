US-Anleihen: Renditen steigen wieder

Am US-amerikanischen Anleihemarkt sind die Renditen am Dienstag nach einem deutlichen Rückgang am Vortag wieder gestiegen. Händler erklärten dies mit einer nicht mehr ganz so scharfen Talfahrt an den internationalen Börsen. Am Montag hatten die amerikanischen Aktienmärkte erheblich nachgegeben, was zu einer Flucht in sichere Häfen wie US-Staatsanleihen geführt hatte. Dies sorgte für Kursauftrieb bei Anleihen und umgekehrt für fallende Renditen. Am Dienstag kam es zu einer moderaten Gegenbewegung.