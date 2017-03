US-Anleihen: Schwächer - Leitzinsanhebung im Gespräch und starke Wall Street

Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Mittwoch gefallen. In allen Laufzeitbereichen stiegen die Renditen. Die höhere Wahrscheinlichkeit für eine baldige Leitzinserhöhung in den USA durch die US-Notenbank belastete die Festverzinslichen erneut. Zudem gab es weitere Rekorde an der Wall Street, wo der Leitindex Dow Jones Industrial deutlich über 21 100 Punkte stieg.