US-Anleihen schwächeln im späten Handel

US-Staatsanleihen haben sich am Mittwoch nach Verlusten zum Handelsstart im späten Geschäft nur wenig bewegt. In allen Laufzeiten stiegen die Renditen. Grund dafür dürfte die Hoffnung auf ein sich abzeichnendes Ende des Handelsstreits mit China sein. Die britische Wirtschaftszeitung "Financial Times" hatte über eine Verständigung der beiden grössten Volkswirtschaften in den meisten strittigen Punkten berichtet.