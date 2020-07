Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Dienstag im späten Handel kaum von der Stelle bewegt. Der an den Finanzmärkten zu beobachtende Konjunkturoptimismus sprach Beobachtern zufolge gegen grössere Kursgewinne am Anleihemarkt. So hat sich die Europäische Union (EU) auf das grösste Haushalts- und Finanzpaket ihrer Geschichte geeinigt. Die Mitgliedsstaaten einigten sich auf ein Corona-Konjunkturprogramm und den nächsten siebenjährigen EU-Haushalt. In den USA überzeugten laut Beobachtern Quartalszahlen von Unternehmen.