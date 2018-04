US-Anleihen: Stagnation vor dem Wochenende

Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Freitag in einem impulsarmen späten Handel kaum von der Stelle bewegt. Lediglich lange Laufzeiten tendierten gut behauptet. Nachdem sich der Syrien-Konflikt nicht weiter zugespitzt hat und sich die US-Regierung mit militärischen Aktionen zurückhält, warteten die Anleger ab. Auch schwächere Kurse am US-Aktienmarkt sorgten kaum noch für Käufe von Staatsanleihen.