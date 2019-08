US-Anleihen stagnieren - Zinskurve wieder invers

US-Staatsanleihen haben am Mittwoch im späten Handel überwiegend auf der Stelle getreten. Lediglich 30-jährige Papiere legten leicht zu. Die Stagnation ging einher mit einer freundlichen Tendenz an den US-Aktienbörsen. Die Rendite dreissigjähriger US-Anleihen fiel auf ein Rekordtief von 1,9 Prozent. Sie liegt damit unter dem Leitzins der US-Notenbank - "was es bisher noch nie gab", sagte Marktanalyst Michael Hewson von CMC Markets UK.