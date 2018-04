US-Anleihen starten etwas fester

US-Staatsanleihen sind am Montag mit leichten Kurgewinnen in längeren Laufzeiten gestartet. Zum Handelsstart veröffentlichte das amerikanische Handelsministerium enttäuschende Daten zur Entwicklung privater Einkommen, die für etwas Auftrieb bei den Festverzinslichen sorgten. Im März waren die Einkommen nicht so stark gestiegen wie erwartet.