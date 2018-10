US-Anleihen starten etwas fester

US-Staatsanleihen sind am Mittwoch mit leichten Kursgewinnen in den Handel gestartet. Zum Auftakt hätten enttäuschende Daten vom US-Immobilienmarkt die Festverzinslichen gestützt, hiess es von Marktbeobachtern. Im September war die Aktivität in der Bauwirtschaft rückläufig. Sowohl die Wohnungsbaubeginne als auch die Baugenehmigungen waren im Monatsvergleich gesunken. Ausserdem habe die Aussicht auf einen schwächeren Auftakt am New Yorker Aktienmarkt etwas Auftrieb gegeben, hiess es weiter.